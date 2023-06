Romina Malaspina usó un corset transparente y mostró como lucir elegante y sexy en invierno

Romina Malaspina participó en la edición de 2015 de Gran Hermano y desde entonces, su vida cambió para siempre, ya que pudo incursionar en el mundo del espectáculo. Ella construyó, primero, una carrera como modelo, actriz, conductora de televisión, y más tarde en el ámbito musical, como cantante y DJ.

Hay que tener en cuenta que Romina también se convirtió en una celebridad de las redes sociales y, por lo tanto, en una influencer. En la actualidad, posee 2.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí postea sobre sus diferentes trabajos, su vida diaria, sus grandes lujos, y sus looks más osados.

Romina Malaspina con look sporty Foto: Instagram

En esta ocasión, Romina mostró como lucir sexy y elegante en invierno. Como prenda principal, la DJ lució un corset blanco repleto de transparencias, lo combinó con un pantalón cargo negro y ancho en las mangas, un saco sastre gris con estampado escocés, y unas zapatillas blancas.

Completó el look con anillos, un collar de corazón y un minibolso negro de YSL. En cuanto al estilismo, usó su cabello suelto y un maquillaje marcado, las cejas perfiladas, los ojos delineados y con sombras, máscara de pestañas, contorno e iluminador para resaltar sus facciones, y los labios delineados y en un tono rosa fuerte para aumentar su volumen.

El corset aportó la sensualidad justa para el look, el pantalón y el saco agregaron elegancia y la abrigaron en un día frío, y las zapatillas dieron la sensación de un outfit más canchero y relajado. Romina no deja de sorprender con su gusto por la moda y sus tips para lucir deslumbrante siempre.

Romina Malaspina y su look sexy y elegante Foto: Instagram

Romina Malaspina estuvo en la presentación del primer EP de Tuli Acosta

El look mencionado, Romina Malaspina lo utilizó para asistir al evento de celebración por el primer EP de Tuli Acosta como solista. Se trata de Crisalida, que cuenta con las canciones, Gimme More, Calor, No soy yo eres tú, y Llueve. Romina dijo presente, le deseó feliz estreno y se tomó una foto con Tuli.