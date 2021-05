Rocía Marengo debutó en “La Academia”, el nuevo reality de “LaFlia”, y ya se empieza a sentir en el ambiente la alegría de cada uno de los participantes.

La modelo sabe muy bien cómo jugar y cada una de sus últimas declaraciones lo dejaron en claro. A su vez tiene un dominio de las redes sociales muy notable y sus seguidores esperan sus intervenciones.

Rocío Marengo Instagram

Ahora Rocío compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde se la ve muy contenta. Luce una pollera negra, muy ajustada y corta y un top rojo.

Completa su look con unas botas largas de gamuza y un importante reloj en primer plano. Lo que más extrañó es su pose ante la cámara, ya que se inclina exageradamente hacia adelante.

ROCIO MARENGO, en La Academia.

“¡Comenzó el #showmás esperado! ¡Esta noche bailo! ¡Vamos con todo! Estoy muy feliz y orgullosa de ser parte.”, escribió al pie de la imagen. Y en poco tiempo sumó 13.3 mil “me gusta”.

Y los comentarios comenzaron a llegar: “Bomba”, “Hermosa”, “La mejor” fueron solo algunos y muchos cariños desde Chile, donde Marengo trabajó y se ganó el amor del público.

Rocío Marengo, siempre polémica

La novia de Eduardo Fort hace unos días comenzó a publicar momentos previos a sus presentaciones en distintos programas por el debut en La Academia y aprovecha toda oportunidad de generar declaraciones polémicas.

En una de sus primeras intervenciones reveló que, para estar preparada googleó a todos los miembros del jurado para evitar problemas una vez que comience la competencia.

La Academia, la nueva versión del Bailando

Habló con Lourdes Sánchez y sostuvo: “Quiero aprovechar que estoy bien con el jurado y no tengo problemas con ellos. Yo googleé a cada uno para ver qué había tenido con ellos”, confesó Rocío.

Marengo también acusó a Romina Ricci de “tener coronita” en La Academia: “Las devoluciones se van a dividir entre ‘las artistas y las trabajadoras’... Yo, que me cuesta, soy de las trabajadoras”, dijo la mediática.

Y cuando se refirió puntualmente a Romina Ricci, señaló: “El jurado va a tener un ojito más suave... Puede ser la nueva coronita. No va a ser lo mismo que conmigo, porque yo no soy una figura de la que esperen mucho talento”.

A lo que Ricci aprovechó a contestar en una entrevista con “Mitre Live”: “Yo no me lo tomé como algo malo (lo que dijo Rocío) y me parece que no lo dijo de una manera fea”.

Y aclaró: “Ya empezó a jugar claramente, igualmente nada, ojalá me la gane la coronita, me parece hermoso y lindo para mí y para nuestro compañero las coronitas”.

“Eso lo veremos en el transcurso del show y si me la gano, me la gano con trabajo y esfuerzo y dándolo todo”, cerró redoblando la apuesta.