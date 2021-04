Desde Miami, muy atractiva y relajada, Rocío Guirao Díaz (36) posó en la playa y lució una malla particular que robó más de un suspiro en las redes sociales.

//Mirá también: Rocío Guirao Díaz posó en microbikini y hasta Evangelina Anderson reaccionó: “Fuego”

“¿Ya se dieron cuenta que tengo un temita con las palmeras no?”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram, en la que supera el millón de seguidores.

Roció Guirao Díaz publicó una postal con una malla jugada. (Instagram.com/rocioguiraodiaz)

//Mirá también: Media bikini: el llamativo diseño que lució Rocío Guirao Díaz en la playa

Rocío Guirao Díaz es muy querida por sus fans, quienes demuestran su admiración en cada foto que publica. Por este motivo, su postal con una malla jugada no fue la excepción y rápidamente, sus seguidores se prendieron a comentar la publicación, que tuvo más de 21 mil reacciones.

“Hermosa”, comentó un seguidor. “¿Qué onda esos trajes de baño? O sea”, señaló otro y agregó un emoji de “fueguito”.

Sus seguidores comentaron la postal con muchos elogios. (Instagram.com/rocioguiraodiaz)

Cuándo se mudó Rocío Guirao Díaz a Miami

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la modelo anunció la noticia acerca de su nuevo hogar. Después de que un seguidor le preguntara si se había mudado a Miami, Rocío Guirao Díaz contestó: “La pregunta más preguntada”, y agregó: “Sí, por un tiempo”.

Fue en diciembre de 2020 cuando viajó junto a su esposo Nicolás Paladini, quien es empresario gastronómico, y a sus tres hijos Indio, Aitana y Roma.

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini en Miami (Foto: Instagram/ rocioguiraodiaz)

Además, por medio de la red social también aclaró que sus hijos saben hablar inglés y que empezarían la escuela en la ciudad estadounidense.

Ella también maneja el idioma, pero aseguró que no se acordaba a la perfección. “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”, señaló.

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini viven en Miami con sus hijos. redes

Además, contó que el barrio al que se mudaron es muy lindo. “Está rodeado de mucha naturaleza y fauna variada”, explicó.