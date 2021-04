No es una novedad que Rocío Guirao Díaz se lleva todas las miradas cada vez que realiza un posteo en las redes. El particular traje de baño que lució y mostró en su cuenta de Instagram no fue la excepción.

Rocío, instalada en su flamante hogar. (Foto: Instagram)

En las fotos, la rubia posa arrodillada en la arena, con las manos sosteniéndose el pelo y una remera negra con el logo de los Rolling Stones anudada. Lo llamativo se encuentra en la parte inferior: una bikini a la mitad.

Rocío Guirao Díaz. (Foto: Instagram)

El original diseño, negro, de finas tiras y con una pequeña arandela como detalle, despertó toda serie de comentarios y bromas. “Linda malla para ir a la pile de los suegros”, escribió una seguidora; mientras que Paula Chaves expresó su sorpresa con un “Ahhh, trancu”.

La modelo es una gran generadora de contenido en sus redes, sobre todo con lo relacionado al mundo de la moda. Asimismo, es muy común que comparte parte de su día a día, en el que se destaca su labor como mamá de tres pequeños.

La media bikini de Rocío Guirao Díaz. (Foto: Instagram)

Cabe mencionar que desde el año pasado, Guirao Díaz y su familia se mudaron a Estados Unidos, donde gozan de un exitoso presente. La rubia dijo en una oportunidad que todavía no habían decidido si el nuevo hogar sería definitivo, por lo que no se descarta que en algún momento la volvamos a ver trabajando en nuestro país.