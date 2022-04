A poco más de un año de haberse mudado en Estados Unidos junto a su familia para emprender una nueva vida, Rocío Guirao Díaz no deja de deslumbrar a sus fanáticos con su belleza y diferentes look.

Esta vez, la modelo decidió compartir con sus fanáticos el nuevo modelo de malla que lucirá en las playas de Miami.

En Tik Tok, y después compartido en Instagram, Guirao Díaz deslumbró a sus miles de seguidores, desde diferentes ángulos, una malla enteriza negra con escote y una enorme abertura a la altura de la panza.

Rocio Guirao Diaz y su bikini a todo color: "Buenos días" Foto: Rocio Guirao Diaz

“Listo, no me la saco más”, escribió la modelo junto a los emoji de la carita con ojos de corazón.

Sus seguidores no dejaron pasar por alto la publicación y enseguida estallaron los corazones rojos y los cientos de comentarios con piropos y halagos a la exbailarina del Bailando por un Sueño.

Por qué Rocío Guirao Díaz se fue a vivir a Estados Unidos

La modelo compartió la noticia a través de sus historias de Instagram cuando intercambio preguntas y respuestas con sus seguidores.

Si bien, contó que era “por un tiempo”, lo cierto es que el viaje junto a su marido, el empresario Nicolás Paladini, sus tres hijos y su mamá, ya cumplieron un año en el norte de América.

Rocío Guirao Díaz junto a sus tres hijos (Foto: Instagram/ rocioguiraodiaz)

En su caso particular, la modelo contó que está allá gracias a “una visa de trabajo” y que sabe hablar inglés pero “cuando no me acuerdo una palabra tiro fruta”, contó divertida.