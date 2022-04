Rocío Guirao Díaz tomó sus redes sociales como otra herramienta de trabajo más. Si bien su familia es protagonista, lo es aún más su rol de modelo. Para promocionar una marca y mostrar su día a día, posó con un llamativo look deportivo.

Rocío Guirao Díaz Foto: Instagram/rocioguiraodiaz

“Lista para arrancar la semana”, escribió la modelo. En las fotos se la ve luciendo un conjunto que de tendencia pasó a ser un clásico: biker y top. Las prendas tienen un estampado “animal print” marrón en combinación. Rocío posó con el pelo suelto al natural y lentes de sol oscuros.

Rocío Guirao Díaz en Miami Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz

El posteo superó los 11 mil me gustas y tiene más de 100 comentarios. Entre ellos apareció su colega, Anabel Guerrero, quién le escribió: “Diosa”. No es la primera vez que modela este tipo de look deportivo. También la vimos con una estampa militar celeste, un “total black” y otro “animal print” claro.

Rocío Guirao Díaz en Miami Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz

En Instagram, Rocío Guirao Díaz tiene más de dos millones de seguidores. El público argentino aún la continúa apoyando, a pesar de haber dejado el país hace un tiempo. Es evidente que la modelo quiere seguir teniendo contacto con Argentina, pero apuesta al mercado latinoamericano en Miami.

La hija de Rocío Guirao Díaz sigue sus pasos

Desde que se instaló en Miami con su familia, la modelo está más activa en redes sociales. Además de continuar con su trabajo, una de sus hijas empieza a ser cada vez más protagonista. La menor, Roma, quiere seguir sus pasos.

Rocío Guirao Díaz y Roma Foto: Instagram/@rocioguiraodiaz

Ya la hemos visto en ocasiones posar junto a Rocío Guirao Díaz en algunas campañas de ropa. Se la nota muy suelta, divertida y hasta profesional. Sin dudas podría empezar a forjar una carrera como su madre y hasta su tío, Rodrigo. Por otro lado, sus otros dos hijos no parecen ser tan fanáticos de la exposición.