Rocío Guirao Díaz es una de las tantas modelos argentinas que elige vivir en Miami por la cantidad de oportunidades laborales que ofrece la ciudad. Durante este último tiempo, subió a su cuenta de Instagram postales del verano estadounidense desde paisajes paradisíacos. Esta vez, impactó con una foto en ropa interior deportiva.

//Mirá también: Rocío Guirao Díaz deslumbró a sus seguidores con una bikini verde

// Instagram: @rocioguiraodiaz

A diario, la ex vedette comparte con sus casi dos millones de seguidores momentos de su día a día en Miami, donde ahora reside con su pareja, el empresario gastronómico Nicolás Paladini, y sus tres hijos.

En lugar de posar frente a la orilla del mar como en otras muchas ocasiones, lo hizo junto a unas piedras de la playa, que le dieron a la foto un estilo “aventurero”.

Rocío Guirao Díaz encandiló a sus seguidores con una bikini verde. (Instagram/@Rocioguiraodiaz)

Con una enorme sonrisa y mirando hacia atrás, Rocío Guirao Díaz deslumbró con un conjunto de ropa interior deportiva y unas zapatillas blancas a tono.

“Buenas buenas, hoy amanecimos!”, escribió la modelo debajo del posteo, que en menos de tres horas ya superó los 16 mil likes y todavía sigue por más.

//Mirá también: Rocío Guirao Díaz modeló una bikini de tiras y con “ventanita” en un video para el infarto

La decisión de mudarse a Miami

Luego del primer año de pandemia, Guirao Díaz y Nicolás Paladini decidieron abandonar la Argentina y mudarse a Miami junto con sus hijos, en búsqueda de “mejores oportunidades”.

Lo que comenzó como un rumor se hizo oficial en marzo de 2021, cuando en Intrusos anunciaron que la familia se encontraba ya en Estados Unidos haciendo los trámites correspondientes para la Visa.

Rocío Guirao Díaz en Miami. (Instagram) Instagram

El año anterior la modelo había rechazado su regreso a la televisión, después de haberse despedido de Pampita Online, para dedicarse completamente a sus redes sociales.

“No volví porque no quiero, sé que cuesta entender que alguien no quiera estar en la tele, pero es así. La oferta para volver estuvo. La verdad que no me cerraba económicamente, en comparación con todo lo que estoy generando en casa con mis redes, que me rinde mucho más. Aparte era salir a exponerme en medio de la pandemia”, declaró en su momento.