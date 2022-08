Quién es Sofía Carson, la actriz de la película “Corazones malheridos” que conquista Netflix

Tras el estreno de “Corazones malheridos” en Netflix y el éxito que tuvo por la gran cantidad de vizualización que adquirió en tan poco tiempo, los protagonistas de la historia de amor llena de drama se hicieron conocidos en todo el mundo. Es que la actriz Sofía Carson, quien hace de Cassie y Nicholas Galitzine de Luke se metieron en el corazón de los usuarios, ya que es una película que te va a sacar varias lágrimas.

La película habla sobre la joven que intenta con todas sus fuerzas convertirse en una cantante exitosa, pero sufre de una enfermedad compleja y del joven que luego de haber podido encarrilar su vida tras dejar las drogas quiere impresionar a su padre a toda costa ingresando al servicio militar. Luego de algunas idas y vueltas, Cassie y Luke se casan para que ella pueda realizar un tratamiento médico, pero lo que comienza como una farsa terminará como una relación muy profunda.

"Corazones Malheridos", es la historia de Cassie y Luke y un amor por conveniencia de Netflix. Foto: El Comercio

¿Quién es Sofía Carson, la protagonista de “Corazones malheridos” el nuevo éxito de Netflix?

La actriz tiene varios años en la industria del espectáculo, pero es conocido por su papel de Evie en la película de Disney Channel, “Descendientes” de 2015, donde pudo saltar a la fama y que tuvo 3 entregas en total. Asimismo, Sofía también se dedica a la música y firmó con Hollywood Records para lanzar su disco en marzo de este año “Rotten to The Core”.

En sus redes sociales, Sofía se la pasa subiendo fotos en las que se la puede ver arriba del escenario, su gran pasión que también la puede realizar junto con la actuación, su otra pasión. Además, el salto a la fama que le ha dado la película de Netflix abre un abanico de oportunidades para la joven artista de 29 años.

Sofía Carson, la protagonista de "Corazones malheridos" de Netflix. Foto: @sofiacarson

Por otra parte, a Carson nunca le gustó hablar de su vida personal y lo dejó en claro en 2022 cuando en una entrevista aseguró que “para mí, se trata de mi arte, la música y las películas que presento al mundo y no de mi vida personal”. Asimismo, la actriz explicó que “todavía me encanta compartir momentos personales que son especiales para mí con los fanáticos, pero definitivamente fue una elección mantener mi vida privada en privado porque no se trata de esto para mí. Se trata de más que eso”.

Sofía Carson y Nicholas Galitzine, los protagonistas de "Corazones malheridos", la nueva película de Netflix. Foto: @sofiacarson

En paralelo, también contó que está muy enfocada en su trabajo y que preferiría que su próxima pareja no sea del mundo del espectáculo. “Tomé la decisión hace unos dos años de que no quiero salir con nadie en el negocio”, sostuvo y dijo que “por ahora, es más fácil concentrarse en el trabajo y los amigos”.