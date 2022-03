Machine Gun Kelly y Megan Fox se comprometieron a principios de este año 2022, tras estar en pareja durante casi tres años y existiendo muchas polémicas de por medio. El principal rumor que giró durante mucho tiempo alrededor de la pareja, y hasta el día de hoy sigue sin ser confirmado, es el de que, durante el matrimonio de la actriz y el actor Brian Austin Green el rapero era el tercero en discordia.

Machine Gun Kelly en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/Machine Gun Kell

Quién es Machine Gun Kelly

Colson Baker, es un rapero estadounidense conocido bajo el nombre de “Machine Gun Kelly”, debido a la rapidez y el bit con el que tira sus frases a la hora de rapear. Nacido en Houston, Texas, y teniendo 31 años de edad el músico, cuenta con discos ganadores de premios, apariciones en bandas sonoras de diferentes películas y featurings con distintos artistas, además de, una amplia carrera actoral.

Quién es Machine Gun Kelly la pareja de Megan Fox. Foto: Instagram/Machine Gun Kell

Su carrera musical inició en el año 2006 cuando, siendo un adolescente, se aventuró en lanzar un mixtape a la cual luego sumaría tres más. Pero fue en el año 2011 que, consiguió firmar su primer contrato con las discográficas Bad Boy e Interscope Records. Fue de esa manera que, en el año 2012 lanzó su primer disco llamado “Lace up” logrando ser reconocido por la crítica y alcanzando el éxito entre el público.

Quién es Machine Gun Kelly la pareja de Megan Fox. Foto: Instagram/Machine Gun Kell

Machine Gun Kelly posee una gran discografía, contando con un total de 5 álbumes y próximos lanzamientos ya anunciados. Años tras año el rapero se dedica a producir nueva música, teniendo de mínima un material nuevo por cada uno de ellos desde el 2012. Además, cuenta con diferentes premios y nominaciones, los más recientes en el año 2021 en los Billboard Music Awards, Radio Disney Music Awards y los iHeartRadio Music Awards.

Quién es Machine Gun Kelly la pareja de Megan Fox. Foto: Instagram/Machine Gun Kell

Por último, MGK (abreviación de su sobrenombre) ha participado en diferentes películas, no solo como banda de sonido sino, también actoralmente. Tuvo interpretaciones de todo tipo, variando desde personajes pequeños hasta roles protagónicos en filmes como Beyond the lights, Viral, Punk’s Dead: SLC Punk 2, Nerve y The Dirt.