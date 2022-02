El mundo entero quedó consternado al ver “El estafador de Tinder”, el documental de Netflix que relata cómo Simon Leviev, que en realidad se llama Shimon Hayut, estafó a miles de mujeres. Sin embargo, el israelí está libre y se proclama inocente, algo que su novia también ratifica.

Simon Leviev, el estafador de Tinder

Kate Konlin (Khaterine Kon´lin) es ucraniana y tiene 24 años. Cuando tenía tan solo un año se fue, junto a su familia, a vivir a Israel. A los 6 residió un tiempo en Siberia, Rusia, pero a los 11 volvió al país de Oriente Medio y adquirió la nacionalidad.

Kate Konlin sale con el "estafador de Tinder". Foto: Instagram/@Kate_konlin

Aunque no se sabe mucho de sus padres, desde News Unzip informaron que Konlin tiene una hermana de 15 años.

Kate Konlin sale con el "estafador de Tinder". Foto: Instagram/@Kate_konlin

Proviniente de una familia humilde, a lo largo de su niñez y adolescencia pasó muchas necesidades. En una entrevista con el medio israelí, Mako, comentó su obsesión por el lujo.

Kate Konlin sale con el "estafador de Tinder". Foto: Instagram/@Kate_konlin

“No te voy a mentir: el pasado económico de mi familia me afecta hasta hoy. Miro mi guardarropas y es una locura, zapatos de marca y artículos que nadie tiene. Pero todavía me siento insatisfecha. A veces solo compro cosas porque me lo puedo permitir y siempre quiero más”, aseguró.

Y aclaró: “Tengo en claro que la insatisfacción que siento viene de algún tipo de carencia, de lo que no tuve de niña. Son sentimientos que me acompañarán para siempre”.

Kate Konlin y su trabajo en el modelaje internacional

La agencia que la descubrió fue Metropolitan Models, pero ahora ya es representada por IMG Models y sus dos bases son Tel Aviv, en Israel y París, en Francia.

Trabajó para las marcas Chloe, Moschino, Jill Sander, Diesel, Chanel y Prada. También fue portada de las revistas Vogue y Harper’s Bazaar.

Kate Konlin es ucraniana y tiene 24 años. Foto: Instagram/@Kate_

Se estima quetiene un patrimonio neto de medio millón de dólares. “Con la plata que gané como modelo me puedo pagar vuelos privados. No es por eso que estoy con Simon”, aseguró para defender a su pareja, a quien conoció por medio de las redes sociales y con el que empezó a salir en 2020.

La rubia es muy activa en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 126 mil seguidores.