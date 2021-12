Falta poco para que comiencen los premios Martín Fierro Digital y varios famosos muestran a través de sus redes sociales cómo se preparan para esta noche. La gala que será en la provincia de Neuquén la conducirán dos duplas, Barby Franco y Marito Bracus, y Nico Ochiatto con Cande Ruggeri.

Barby Franco será una de las conductora del Martín Fierro Digital. (@ barbaritafranco21)

“Allá vamos”, escribió en una historia en su cuenta de Instagram, en la que tiene 1.4 millones de seguidores. En la misma, se la ve caminando hacia el avión junto a su pareja, el abogado mediático Fernando Burlando, su maquillador, el personal trainer y su estilista.

“Yendo a buscar el Martín Fierro”, expresó en la siguiente y “Este team la rompe”, en otra. En los posteos, se la ve luciendo unas botas bucaneras blancas, minishort de jean y una camisa celeste.

La modelo compartió el momento del viaje en Instagram. (Foto: captura de Instagram).

Barby Franco y su equipo yendo a Neuquén. (Foto: captura de Instagram).

Barby Franco y la reacción al enterarse que sería una de las conductoras del evento

Mientras “Pampita Online”, el programa del que se desempeña como panelista, estaba en un corte, el periodista Gastón Trezeguet se acercó y le contó que había sido convocada para ser una de las conductoras del evento.

“¡Sí, de una!”, respondió y de inmediato todos celebraron su reconocimiento. “¡Estoy muy feliz! No me lo esperaba. Cuando una viene trabajando tanto... recién ahora siento esta suerte de reconocimiento. Pero lo tomo como un trabajo más, no como un regalo”, le comentó a Infobae.

Noticia en desarrollo...