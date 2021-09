Si algo faltaba después de la reacción de miles de argentinos en cuanto se viralizó el video de Roberto García Moritán (42) con Benjamín Vicuña (42) compartiendo una cena y jugando juntos al fútbol, era la palabra de Carolina “Pampita” Ardohain (43). Es que, la modelo fue consultada al respecto en su programa “Pampita Online” que se emite por Net TV.

//Mirá también: “Con amigos”: el sorpresivo posteo de Roberto García Moritán en el que está con Benjamín Vicuña

El inesperado video de Benjamín Vicuña y García Moritán. (Instagram) Instagram

“¿A vos te gusta el fútbol?”, le preguntó su compañero Gabriel Oliveri y ella respondió: “Emmm, sí no entiendo mucho, miro, acompaño”. “Bueno, quiero que mires esto, porque dos personitas importantes estuvieron jugando al fútbol”, expresó su amigo íntimo.

“¡Mirá quién aparece! ¿Qué es esto? ¿Vos estabas al tanto? ¿Están por detrás tuyo viéndose esta gente?”, le consultó a Pampita.“ ¡Yo no sé nada de estas cosas! Pero juegan todos acá. A veces juega mi hermano, juega mi hijo Bauti, juegan todos”, se desentendió la conductora.

“¿Pero no es el equipo de los ex contra el de los actuales? ¡No llegás a once ex? ¡No tenés tantos!”, replicó entre risas el gran gerente del Four Seasons Buenos Aires a lo que la modelo le contestó: “¡Que malo que sos! No quiero opinar mucho más porque no sé qué dijeron los protagonistas. ¡Yo no tengo nada que ver en esto! “, concluyó.

“Con amigos”, decía la insta story que reposteó en su red social el marido de la jurado de “La Academia” y en la que se lo ve junto a Vicuña cenando con otros amigos. Previo a eso, jugaron un partido de fútbol juntos y en el video ambos tienen una divertida conversación.

La emotiva foto que la China Suárez le tomó a Pampita y Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @/guilleardohain

Cuando le consultaron a García Moritán sobre cómo se armaron los equipos, el candidato a legislador porteño expresó: “Los blancos contra el resto del mundo”, por lo que acto seguido aparece Benjamín corriendo y señalando la camiseta que llevaba puesta del Colo Colo, agregó: “Guarda con esta eh, guarda con esta”.