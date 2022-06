Pampita es una de las modelos más conocidas del país. Cuenta con una comunidad de 7,2 millones de seguidores en las redes sociales, a quienes se ganó con su carisma y su simpleza. La modelo es madre de 5 niños. Recientemente nació su hija Ana García Moritán, quien últimamente se viene robando la mayor cantidad de publicaciones y quien tiene su propia cuenta de Instagram.

Pampita

Actualmente Pampita se encuentra conduciendo el programa El hotel de los famosos. A sus redes sociales acostumbra subir cada uno de los looks que utiliza para grabar el programa. Recientemente compartió una serie de imágenes en blanco y negro donde luce un vestido estilo corset con agujetas en el frente, unas calzas y bucaneras, todo del mismo color, negro.

Pampita lució un vestido estilo corset con agujetas negro. Foto: instagram

La publicación se ganó más de 32 mil corazones rojos en la red social de la camarita. “La mujer argentina”, “Que tipa más bella”, “Amamos a Pampita alentando a Locho”, “Te admiro, sos la número uno”, “Realmente es increíble que exista una mujer tan perfecta como vos”, “No podes ser real Pampita”, “Que lindas fotos. Cada día más bella!”, “Que lindo es verte tan feliz”.

Cómo reaccionó Martin Salwe tras el reto de Pampita en El hotel de los famosos

Martin Salwe y Emily Lucius vienen haciéndole varias bromas a Locho Loccisano y a varios de sus compañeros dentro de El hotel de los famosos. Le pusieron sal a la pava de mate, le llenaron su cama de tierra, le pusieron talco en el secador de pelo. Esto fue muy cuestionado por los televidentes que mediante redes sociales se lo hicieron saber.

Recientemente Martín confesó que lo pone muy triste que lo traten de maltratador: “Ayer perdí el control y quiero retomar ese temple y esa estabilidad para enfocarme”. Pampita había tenido anteriormente un cruce con el participante por su trato sobre todo con Locho. “Me puso muy triste lo de ayer, con ustedes, con lo de Locho, no me reconozco de esa manera ni de cerca”, confesó el conductor.