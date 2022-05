Pampita es sin duda una de las modelos más hermosas de nuestro paises. Su carisma, su rostro tan natural y su belleza conquistaron el corazón de millones de Argentinos.

Pampita con una enteriza color nude que confundió a más de uno Foto: Instagram/ @

La conductora además es madre de cinco, Blanca Vicuña Ardohain, Bautista Vicuña Ardohain, Beltrán Vicuña Ardohain, Benicio Vicuña y su reciente bebé que tuvo con el legislador, Roberto García Moritán, Ana Moritán Ardohain.

Sorprendió a todos Foto: Instagram/pampitaoficial

En su Instagram cuenta con más de 7 millones de seguidores con quienes constantemente comparte fotos y videos de los outfits con los que conduce el programa El Hotel de los Famosos.

Pampita y su outfit para el Hotel de los Famosos. Foto: Instagram

En esta ocasión, su minivestido negro, con lentejuelas brillantes, aberturas y hombreras sorprendió a todos. Lo mostró con una serie de videos que conquistaron 81 mil me gustas y cientos de comentarios: “cada día mas joven y radiante. Increíble”, “Siempre tan fina, linda, única !!! Haciendo lucir todo”, “Diosa inigualable”, “Unas ganas de ser Pampita”.

Pampita y su minivestido con hombreras. Foto: Instagram

Cómo fue el cruce entre Martín Salwe y Pampita en El Hotel de los Famosos

Durante una emisión de Mañanísima, Pampito contó la pelea que tuvieron Martín Salwe y Pampita: “En una de las grabaciones, en el medio de la competencia, Pampita da unas palabras hacia todos los participantes y les dice como que tendrían que ir aflojando con el bullying que le están haciendo a Locho”.

Pampita posó con un vestido con lentejuelas brillantes. Foto: Instagram

Luego del suceso aseguró: “Termina la competencia y me dicen que Martín se fue a los gritos a quejarse con la producción de los dichos de Pampita” y dio más detalles “¿Cómo puede ser que Pampita se meta en el juego?’, le gritaba a la producción. ‘Yo cuando vea este capítulo no voy a estar orgulloso de lo que dijo Pampita’. ‘¿Por qué se tiene que meter en el juego y exponernos a nosotros?’. No lo podían calmar”.

Pampita lució un vestido negro al cuerpo y botas texanas. Foto: Instagram/@pampitaoficia

“La producción ya está empezando a mirar de reojo a Martín Salwe. Enojarte con la conductora del programa me parece mucho”, finalizó.