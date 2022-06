Pampita decidió tomarse unas vacaciones junto con sus amigas y con su pequeña hija Ana García Moritán. La modelo terminó de grabar El hotel de los famosos y decidió tomarse un descanso, es por eso que viajó a Miami. Su marido, Roberto García Moritán se quedó en Buenos Aires porque tenía responsabilidades con su trabajo.

Pampita posó con un vestido gris con escote en v, espalda al aire libre hasta la cintura y mangas abullonadas para "El hotel de los famosos". Foto: instagram

“Madre, Conductora, Modelo, Actriz, Bailarina. Me apasiona todo lo que hago”, es la auto descripción que eligió Pampita para compartir en su cuenta de Instagram donde tiene al rededor de 7,2 millones de seguidores. En su cuenta publicó un video metida en el mar luciendo un traje de baño negro al ritmo de Fuego de Bomba Estéreo.

Fueron más de 124 mil las personas que le dejaron un me gusta al video y cientos los que dejaron un comentario: “Sólo vos podes salir así tan diosa de debajo del agua. El resto de las mortales, parecemos la piba de ´La llamada´”, “¿Quien pudiera ser el alga de tu hombro?”, “La mujer más bella de todo el territorio argentino”, “Sin duda sos mi modelo favorita. No hay un lugar especial para ella donde sea siempre camina con esa elegancia, por favor. Te admiro mujer”.

Pampita habló sobre las críticas a su cuerpo

Qué respondió Pampita a las criticas sobre su cuerpo

Hace algunos días se viralizó un tweet de una chica que criticaba a la modelo: “Una opinión poco popular: la Pampita gorda y empodera de ahora me parece mucho más linda que, la Pampita flaca y bronceada que nos venían vendiendo hace muchos veranos”, expresó la usuaria.

La critica que le hicieron al cuerpo de Pampita. Foto: twitter

Durante una entrevista a Pampita, se le consultó por su opinión sobre el comentario: “Yo me siento hermosa, estoy hormonal. Estoy amamantando y eso me hace ver otro talle, también” y agregó “En general me critican mucho porque estoy muy flaca. Es al revés lo que me pasa y es mi genética la que me lleva para ese lado”.

Pampita en la gala del Hotel de Famosos

Con respecto al tweet comentó que no le había molestado: “No lo sentí como una crítica a la persona que lo subió, al contrario, sentí que ella quiso decir, como, que le gustaba esta versión mía”. Para finalizar, habló sobre la importancia de poder expresarse “Está bien que puedan hablar, porque no quiero que perdamos esa libertad de opinar, a mí me gusta, porque nosotros nos exponemos, después si renegás, es como ridículo quejarse”