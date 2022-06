Paige Spiranac es conocida como la golfista más linda del mundo, su pasión por el deporte la llevó a hacerse super conocida. Ha participado de varias competencias, pero fueron los consejos que da por las redes sociales lo que hicieron que su fama creciera. Muchos amantes del golf aprenden técnicas gracias a sus videos.

Paige Spiranac fue nombrada la mujer viva más sexy del mundo por la revista Maxim. Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía mostrando cómo se preparó para el US Open, una de las competencias de tenis más conocidas. En el posteo luce un corpiño estampado con la bandera de Estados Unidos.

Paige Spiranac posó con un corpiño de EEUU para el US Open, Foto: Instagram

“¡US Open día 2! ¿Quién crees que va a ganar? Mis dos selecciones no lo están haciendo tan mal hasta ahora”, expresó en la publicación y se ganó 43 mil me gustas y cientos de comentarios: “Estas hermosa”, “No se quine ganará, pero que linda que sos”, “Estas divina Paige”, “Que mujer por favor”, “¿Cómo podes ser tan hermosa?”, “Divina”.

Paige Spiranac deslumbra con su belleza natural Foto: Instagram/ @_paige

Cómo fue el robo de identidad que le hicieron a Paige Spiranac

La golfista, que fue nombrada como “la mujer viva más sexy” por la revista Maxim, reveló que le robaron su identidad en las redes sociales. Alguien abrió en Onlyfans, una plataforma con contenido exclusivo para adultos, un perfil que parecía ser de la golfista.

Se puso su nombre y publicó fotos y videos fasos de desnudos. Aun así la modelo no se ha sumado al sitio, en una entrevista confesó que recurrentemente le preguntan si esta en sus planes abrirse una cuenta y aseguró “No juzgo a ninguna mujer que decide hacer OnlyFans, amarse a sí misma, hacer lo que la hace feliz, pero para mí, simplemente no está en mi camino cuando se trata de mi plan de negocios”.