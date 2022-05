Paige Spiranac se hizo conocida por su habilidad en el golf pero también por ser una de las mujeres más hermosas en el mundo del deporte. Jugó varios años de manera profesional, compitiendo en campeonatos y participando en clubes.

Paige Spiranac Foto: Instagram/_paige.renee

Actualmente dejó de competir, pero mantiene su fama en las redes sociales, tanto por su belleza y su modelaje como también por los consejos que comparte con sus seguidores para que mejoren sus técnicas.

Paige Spiranac, la golfista más linda del mundo que deslumbra con fotos de su escote

Cuenta con una comunidad de 3,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, con quienes viene de compartir una serie de imágenes y videos con un outfit total pink.

Se trató de un minivestido rosa escotado y unos guantes del mismo color mientras se la ve sentada sobre un carrito tipico de las canchas de Golf desde las Bahamas. Además se mostró con lentes de sol y con una trenza alta.

Paige Spiranac posó con un putfit total pink. Foto: Paige Spiranac

Instantáneamente se ganó el me gusta de 143 mil seguidores con quienes compartió: “Un poco de golf de Bahamas. Seré honesta, mi juego está realmente luchando en este momento. Hoy obtuve el yips off the tee, que fue la primera vez que sucedió desde que jugué profesional. Estaba bastante desanimada y me he sentido mal conmigo misma”.

La respuesta de Paige Spiranac a los trolls

Muchos trolls han dicho que “nadie la sigue por el Golf”. Es probable que su desmotivación también se deba a estas criticas. Aun así la deportista respondió.

Paige Spiranac desde Las Bahamas. Foto: Paige Spiranac

Durante la grabación del podcast Fits with the Founder, le preguntaron a la golfista por estos comentarios: “Eso no es cierto en realidad, porque muchas personas se me acercan y me dicen: ‘Has cambiado mi vida con mis tiros de búnker y mis tiros de fracaso”, aseguró.

También agregó: “De hecho, tengo mucho conocimiento y experiencia en golf, especialmente cuando se trata de instrucción de golf. Están ahí porque les gusta lo que hago y lo que publico y la información que les doy”