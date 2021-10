Juan Yacuzzi abrió la puerta a varios relatos sobre maltrato y abuso que sufrieron los niños actores que participaron de la tira juvenil “Cebollitas”.

Ahora, tras los dichos de Yacuzzi, se unieron otros ex compañeros. Martín Miani, “Tomás” en la serie, conversó con A la tarde y aseguró que durante las temporadas teatrales les daban “café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”.

Sin embargo, no fue el único que contó su experiencia. Matías Boquete, “Axel” en la trama, dio a conocer detalles sobre lo que vivió.

“Todos tuvimos vivencias diferentes, si bien tuvimos experiencias en grupo, probablemente hayamos vivido cosas diferentes. En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices me dio vuelta la cara de un bife”, aseguró Boquete a “Mitre Live”.

“En ese momento me mordí la boca con un montón de rabia porque estaba trabajando. Ni en mi casa me levantaban la mano mis papás y yo dije ‘qué está pasado”, recordó, sin mencionar el nombre de la actriz.

Luego agregó: “Se me llenaron los ojos de lágrimas, mordí las muelas y tragué. Me fui indignado porque había sido una falta de respeto. A ella le molestaba que yo le moviera la silla y que estábamos trabajando. Y me pegó, una locura”.

Qué dijo Dalma Maradona

La hija de Diego Maradona, quien también hizo parte de la serie juvenil, aseguró que ella no vivió ningún tipo de maltrato mientras participó en la tira.

“Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”, aseguró.