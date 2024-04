Romina Malaspina jamás pasa desapercibida con cada una de las publicaciones que comparte en Instagram. Es modelo, cantante, actriz y DJ. Con millones de seguidores en Instagram, comparte los momentos de su día a día y causa furor con cada look. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y se muestra a la vanguardia.

Romina Malaspina paralizó Instagram con un corset de encaje ultra jugado Foto: instagram

La modelo marca tendencia. Muchas veces juega al límite de la censura. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto son sus preferidos y sus fans alucinan con cada imagen.

Con el mar de fondo, Romina Malaspina conquistó la playa en microbikini Foto: instagram

Romina Malaspina se llevó todas las miradas luciendo un traje de baño infartante. La parte superior, un corpiño triangular con pequeños breteles muy escotado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo en color beige.

No suelta el verano, Romina Malaspina modeló una microbikini beige y dejó sin palabras a sus fans Foto: instagram

Complementó el look llevando el pelo suelto, bien lacio y unos anteojos de sol de marco grande. La rubia modeló y desfiló con una microbikini ultra sensual. La prenda must de la temporada de verano. Ya en otoño, la modelo no deja ir esta moda.

La rubia cautivó con su sensualidad. Sus fans alucinaron con la publicación y los likes no tardaron en llegar. Romina Malaspina sabe como llamar la atención y no pasar desapercibida.

La publicación revolucionó a todos sus seguidores. Siempre a la vanguardia, la modelo y DJ roba corazones con los outfits compartidos en Instagram. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia.

Romina Malaspina brilló con una microbikini muy escotada

La modelo se ganó todos los aplausos de sus fans al posar con la prenda trendy del verano 2024. La microbikini fue furor en las playas argentinas y Malaspina se declaró fanática de estos trajes de baño.

Catsuit y mucho escote: Romina Malaspina encendió las redes con un look muy atrevido Foto: instagram

Romina Malaspina encendió Instagram y modeló con una infartante microbikini. La modelo desplegó toda su sensualidad posando en un jardín rodeada de naturaleza.