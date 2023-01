No se aguantó al verano europeo: Mia Khalifa le hizo frente al frío con una microbikini de Louis Vuitton.

Mia Khalifa sabe dar de qué hablar en las redes sociales con sus looks. Es que la exactriz de cine para adultos no le tiene miedo a innovar con looks arriesgados y tendencias nuevas, aunque algunas veces también prefiere un estilo más descomplicado.

En uno de sus videos dentro de la plataforma, Khalifa se mostró con un conjunto de microbikini de fondo negro con puntos blancos de la exclusiva colección de Louis Vuitton con la artista Yayoi Kusama.

Mia Khalifa rompe Instagram con cada uno de sus posteos. Foto: Instagram

“Los británicos cuando sale el sol durante 5 minutos”, escribió Mia junto a su posteo, donde explicó que no podía esperar a que fuera verano para usar su nuevo conjunto.

Mia Khalifa pasó de ser actriz de cine para adultos a toda una influencer en las redes sociales. Foto: Instagram/@mia

Por esta razón, se ve a la exactriz de cine para adultos luciendo la microbikini junto a un gorro de invierno amarillo, haciéndole frente al frío del verano europeo.

Mia Khalifa y su amor por la colección de Louis Vuitton y Yayoi Kusama

En posteos anteriores, ya Khalifa había mostrado su gran amor por esta colaboración tan importante para la marca de lujo. Es que la historia detrás de Yayoi Kusama es muy interesante y por eso no es sorpresa que Mia muestre su felicidad. La artista japonesa es pionera en movimientos tan importantes como el Pop o el minimalismo. De hecho, artistas como Andy Warhol le deben mucho.

Antes de aparecer con una microbikini de lunares, Khalifa posó con uno de los bolsos más queridos y esperados de esta colección, mostrando así su lado más vanguardista.