Nati Jota volvió a posar sin corpiño pero esta vez desde su balcón

Nati Jota quiso expresar sus sentimientos de una manera particular en las redes sociales. Es que tiempo atrás, la influencer optó por mostrarse sin corpiño para volver a mostrar las marcas que le dejó el sol, pero dejó un mensaje profundo.

"Tengo la espalda marcada por el sol. Pero también tengo muchas otras marcas que no se ven porque están en lugares que no muestro o porque son del alma", escribió Nati sobre la imagen en la que se muestra desde el balcón.

Nati Jota. (Instagram)

Y agregó: "Esas sí se me ven, ahora que pienso. No siempre fue así y desde que me asumo rota (quién no está roto?) estoy un poco menos rota. Desde que me asumo rota soy libre. Probá, es más simple que dársela de feliz, pero menos instagrameable".

La publicación superó los 141.000 “me gusta” en 12 horas y recibió cientos de elogios.

Nati Jota. (Instagram)

¿CÓMO SE HIZO FAMOSA NATI JOTA?

La influencer saltó a la fama al ser panelista del programa “ESPN Redes”, donde se destacó por su carisma para hacer divertidas entrevistas. También tiene una marcada presencia en Twitter e Instagram.