Nati Jota posó con su microbikini turquesa desde un muelle en Italia

Después de sus vacaciones en México, Nati Jota volvió a partir. En búsqueda del verano constante, la influencer se encuentra de viaje por Italia donde comienzan a sentirse los primeros días de calor de la nueva temporada.

Cuando las altas temperaturas comienzan a apoderarse de las calles de Roma, la también periodista de 28 años no olvidó empacar sus microbikinis en la valija y las tiene a mano para usar siempre que se presenta una oportunidad. En uno de sus paseos visitó las playas de Cerdeña y posó para alucinantes fotos.

Nati Jota enamoró desde Italia Foto: Instagram/natijota

Con un traje de baño turquesa, la ex panelista de Luzu TV sacó a relucir su figuras con imágenes desde un muelle y cautivó en sus redes sociales. Con más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, Nati alcanzó en unas horas más de 121 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios.

“De pronto flash, la chica del bikini azul”, “¿Como ser diosa sin intentarlo ni pensarlo? Natuti sabe”, “¡Escultural, y nadie negara eso!” y “Que linda está la Bristol”, fueron algunos de los mensajes que recibió de sus admiradores en el post.

Por qué Nati Jota se fue de Luzu TV

Desde que decidió dar un paso al costado, Natuti, como la llaman sus seres más cercanos, utiliza Instagram como su medio de comunicación directo. Allí postea cada nuevo acontecimiento de su vida y reflexiones con los usuarios.

Pero la salida del ciclo de Nico Occhiato fue una sorpresa para sus fans, sobre todo después de la repercusión de la cobertura del Mundial Qatar 2022 y el triunfo de un Martín Fierro digital. En ese sentido, la presentadora explicó que se sentía “repetitiva”.

“No me fui por el hecho de que me cansé del streaming. Me fui porque en ese proyecto, en ese contexto, me sentía muy repetitiva yo misma, muy cómoda. Y dije: ‘Mmmm’”, contó en diálogo con “Estamos en una” de República Z.