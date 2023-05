No suelta el verano: Nati Jota subió la temperatura al posar con una microbikini trendy desde México

Nati Jota siempre está activa en las redes sociales donde con frecuencia comparte los outfits que elige para hacerle frente a su agenda laboral así también para disfrutar de sus ratos libros. A diario, la periodista publica las postales de sus mejores looks a través de su cuenta en Instagram donde ya acumula más de 2 millones de seguidores, quienes están atentos a cada uno de sus posteos.

Nati Jota disfruta de sus días en México.

Ahora, la comunicadora se robó los corazones de aquellos que suelen seguir su día a día con una serie de fotografías que retrató en México, donde disfrutó de sus merecidas vacaciones. Allí, Nati posó ante la cámara con algunas de sus mejores prendas y las acompañó con un sentido aunque divertido descargo sobre los días libres que se tomó lejos de la ciudad de Buenos Aires.

“Antes de volver a partir hacia algún lado, les dejo unas memorias de lo que fue México”, escribió Jota junto a un emoji de corazón naranja para luego adelantar que protagonizó un amor a la mexicana con el humor que la caracteriza: “La foto del beso con el amor de verano que ya me rompió el corazón x ahora me la guardo. Ah sí, hay foto de beso y caminatas de la mano, xq yo te la vivo full experience o no te la vivo”.

La microbikini de Nati Jota que se ganó miles de ‘likes’ en las redes sociales

De esta manera, Jota mostró su trabajada figura a través de su cuenta de Instagram al posar en una de las paradisíacas playas que ofrece México como destino a la hora de vacacionar. Allí, se la pudo ver a Nati luciendo una microbikini violeta para el infarto.

La influencer dejó recuerdos de sus vacaciones.

El conjunto de lycra se destacó por su diseño básico. La bombacha cavada tiro alto hizo que se luciera su cuerpo mientras que el corpiño mostró sus atributos en la parte superior de su fisonomía. Como no podía ser de otra manera, Nati obtuvo miles de ‘likes’ y elogios por parte de sus seguidores en la red social.

La comunicadora posó con sus mejores outifts frente el espejo de un elevador en México durante sus vacaciones / Foto: Instagram Foto: Nati Jota

Además, la comunicadora compartió dos imágenes en las que se la pudo ver posando frente al espejo de un ascensor con dos outfits super chics. En el primero se observó una minifalda drapeada negra brillosa con un top colorido de manga larga mientras que en la segunda se apreció un conjunto beige claro compuesto por un top al cuerpo y un short del mismo tono. Nati completó ambos looks con botas cerradas y borcegos negros.