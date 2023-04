Nati Jota encandiló en Instagram en microbikini y short deportivo al atardecer en Isla Mujeres

Desconectada de las redes sociales como pocas veces, Nati Jota reapareció en su perfil de Instagram con cautivantes fotos desde sus vacaciones en México. La influencer de 28 años se fue de viaje a Isla Mujeres y desde allí cautivó con sus postales en microbikini durante el atardecer.

Con un paisaje de ensueño de cielo naranja y mar turquesa, la también conductora eligió un traje de baño de top negro y bombacha con detalles en violeta que combinó con su gafas de sol. Luego se mostró más deportiva con un short de fútbol de la Selección Mexicana.

Nati Jota en Isla Mujeres Foto: Instagram/Natijota

En su reciente publicación en el perfil, Nati contó que durante su estadía en la isla se siente “como una local” ya que se hospeda en el departamento de un tío, salen juntos a hacer las compras y se traslada constantemente en bicicleta. Sus fotografías recibieron hasta el momento unos 218 mil “me gusta”.

Las vacaciones de Nati Jota en México

En una extensa descripción, la conductora detalló cómo vive su tiempo de descanso y confesó que aunque le cueste un poco, busca desconectarse y relajar. “Les mando besos a todos, los amo como siempre, estoy medio desconectada o no muy charlatana en redes, me hace bien relajar un poco”, indicó en guiño a sus más de 2.6 millones de seguidores.

Nati Jota sumó miles de "me gusta" Foto: Instagram/Natijota

“Realmente por momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas y me culpo porque no debería pues vacaciones, y después me abrazo porque ya bastante con maquinar que ¿encima tengo que castigarme por eso?”, reflexionó.

Nati Jota relajada Foto: Instagram/Natijota

Y cerró: “Escribo esto desde el super que vinimos con mi tío a hacer las compras para la cena. Ando en bici de acá para allá porque nuestro departamento está como a 4kms de la zona de la playa, así que curtiendo la de que soy local; lompa de la selección mexicana y a pedalear”.