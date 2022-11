Nati Jota hizo reír al público de Gran Hermano luciendo “Crocs” en el estudio

Nati Jota regresó al país luego de una estadía en Uruguay para conformar el equipo de Gran Hermano. Y es indudable que la influencer no se pierde ni un solo programa porque es uno de sus trabajos soñados, y lo transmite a los televidentes.

Nati Jota enamoró a todos desde Uruguay Foto: instagram/NatiJota

Con más de un millón de seguidores en Twitter, Jota suele hacer varios análisis de la vida amorosa, teorías sobre el amor, diferencias entre ambos sexos y también comparte un poco de su vida cotidiana y al estar tan enfocada en sus dos trabajos lo tiene presente hasta en sus sueños. “Soñé que me chapaba a Marcos de GH y después venía con el Trinche en moto a (LUZU TV) verme jugar al fútbol, pero yo llegaba tarde”, escribió.

“Limpiamos toda la casa si dejar caer una gota de, que es eso”, es una de las frases que más se repiten en Tiktok, la idea de este audio refleja un ámbito “normal” hasta que sucede algo inesperado. Así fue como también lo utilizó la periodista.

Nati Jota Foto: instagram

Vistió un total black para su última aparición en televisión: pantalón y chaleco sastrero, pero eso no fue lo llamativo, sino que optó por usar Crocs en plena grabación y se llevó cientos de risas.

Qué declaró Nati Jota sobre el machismo

En una entrevista junto a Maria Laura Santillán Nati habló sobre el machismo y causo revuelo en las redes sociales.

“El machismo me afectaba y me sigue afectando. Hay algo muy chiquitito que yo siempre lo veo. ¿No te pasa a veces que los varones hablan y solo miran al varón?”, le pregunto a la conductora. Cuando se hicieron públicos sus comentarios, miles de personas la cuestionaron en Twitter y la influencer termino su conclusión en sus redes sociales.

Nati Jota deslumbra a sus fanáticos Foto: Nati Jota

En un hilo comento: “Me matan. Miles y miles de chabones diciendo que no pasa que sentimos las mujeres que se miran solo entre ellos. ESO QUE SENTIMOS LAS MUJERES y lo quieren desestimar LOS VARONES. Me enoja aún más que me den tanto la razón sin querer hacerlo”.