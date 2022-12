Nati Jota estaba en la playa de Qatar con una microbikini batik y preocupó a sus seguidores de Instagram

Nati Jota además de ser conocida por sus redes sociales, se recibió de periodista y ese título la ayudo a insertarse en los medios de comunicación, pero no fue la totalidad. La realidad es que genero una conexión muy fuerte con todos sus fans y eso no se lo otorgo una carrera.

Enamoro a sus seguidores desde Qatar luciendo una microbikini Foto: instagram

Con 2 millones y medios de seguidores deslumbra en sus redes sociales con cada uno de sus looks. Sin embargo, la mayor parte de su contenido es sobre teorías de las relaciones amorosas y como vincularse con un otro.

Desde que está en Qatar, cuenta su diaria a través de sus historias de Instagram. Hace algunas horas reveló que estaba en la playa y se asomó un clima un tanto desalentador: “¿Acaso en el desierto llueve?”, pregunto la ex analista de Gran Hermano.

Nati jota vive el Mundial desde adentro Foto: Instagram/Natijota

Mientras grababa un video se escuchaba un viento intenso y opinó: “Para mí esta ciudad no está preparada para esta lluvia y viento, tengo miedo”. Aunque le cayeron una catarata de mensajes de preocupación, por suerte no fue más que una nube pasajera en el oeste de Asia y no le impidió seguir con las actividades pactadas.

El incidente estético de Nati Jota

Unos días antes que comience el mundial 2022, la integrante de Nadie Dice Nada se pintó las uñas para que le duren los 35 días que va a permanecer en la ciudad.

Nati Jota deslumbró con la camiseta de la Selección Foto: Instagram

No obstante, se le cayó la uña postiza del dedo mayor y le pidió a sus seguidores la dirección de algún salón de belleza en la región para poder retocárselas. “Me pone muy nerviosa y molesta tenerlas así”, explicó.