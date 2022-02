Dueña de un estilo muy original, Nathy Peluso nunca pasa desapercibida. Ya sea por sus canciones o sus jugados atuendos, la cantante siempre da de qué hablar. Uno de sus más recientes looks se destacó por su vestido con transparencias que cautivó a todos.

Oriunda de la localidad bonaerense de Luján, su talento llegó al mundo y es invitada a colaborar en grandes proyectos internacionales. Tanto es así que su despampanante outfit fue el elegido para asistir a la presentación del videojuego Horizon Forbidden West producido por la compañía PlayStation en España, para el que la cantante interpretó el tema y el videoclip de la plataforma: “Emergencia”.

Dejó ver su ropa interior através de la prenda Foto: Instagram/NathyPeluso

La relación de la joven de 27 años con España es muy cercana ya que vivió allí con su familia desde los nueve años. Incluso los primeros pasos de su carrera y hasta su salto a la fama se dieron en tierras del Viejo Continente. “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla”, declaró al respecto a Vogue.

Cautivó a todos. Foto: Instagram/NathyPeluso

A través de sus redes sociales, Nathy Peluso suele compartir parte de su día a día y también importantes anuncios sobre nuevas canciones, colaboraciones especiales o acontecimientos para los que fuera convocada. En Instagram reúne a una comunidad de más de 4.7 millones de fieles seguidores y fanáticos que esperan sus posteos para estar al tanto de todas sus novedades.

En la reciente publicación del llamativo vestido con transparencias, Nathy jugó con su sensualidad y dejó ver hasta su ropa interior que asomaba por debajo de la prenda. El posteo con fotos desde distintos ángulos recibió más de medio millón de corazones rojos y cosechó miles de comentarios de admiradores.