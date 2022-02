Nathy Peluso habló acerca del proceso de composición de sus canciones y dio detalles sobre su forma en la que escribe sus letras. En una reciente entrevista para La 1, un medio español, la artista confesó su fórmula secreta para crear hits como “Delito” y “Mafiosa”.

Durante la charla íntima en el programa de RTVE, Nathy Peluso contó: “Me gusta pensar en las sonoridades, la estética, el sonido”. La argentina radicada en España agregó que también le gusta “pensar en las rimas, en las estructuras”.

Andrés Calamaro y Nathy Peluso en "BIOS" (Foto Star +)

Sin embargo, a la hora de hablar sobre algo en particular, solamente fluye. “El mensaje es algo que me sale solo” confesó. “Nunca fui pretenciosa a la hora de escribir” agregó la joven nominada a los premios Grammys 2022. “Nunca quise decir algo concreto” explicó y aseguró: “Nunca dije ‘che voy a escribir sobre este tema’ siempre me sale solo.”

En su paso por el programa “Las Tres Puertas”, Peluso también interpretó en vivo su más reciente sencillo “Vivir Así Es Morir De Amor”, la canción Camilo Sesto que reversionó la artista y se transformó en un éxito.

El deseo de Nathy Peluso sobre Calle Corrientes

Nathy Peluso compartió un particular deseo de querer estar en Calle Corrientes, la icónica avenida de Buenos Aires. A través de Twitter, la cantante expresó sus ganas de pasear por la calle porteña.

“Qué ganas de estar en una noche de lluvia en Buenos Aires, cuando Corrientes se queda medio vacía a la madrugada, y comprarme un alfajorcito en algún kiosko” escribió en su cuenta personal.

La cantante argentina no esconde su amor por la ciudad, incluso le rindió homenaje en su canción “Buenos Aires”, perteneciente a su álbum “Calambre”.