Morena Beltrán no solo es admirada por cómo desempeña su profesión sino también por su belleza y así lo demuestra a través de su cuenta de Instagram en la cual no faltan los halagos de parte de sus seguidores en cada una de sus publicaciones.

Morena Beltrán y su increíble outfit. Foto: Morena Beltrán

En esta oportunidad, la joven de 23 años publicó dos imágenes en las que está de espaldas y luciendo un elegante vestido corto de color blanco, el cual tiene un detalle de una delicada cadena dorada en su torso.

Morena Beltrán posó en sus redes y cautivó a sus seguidores. Foto: Morena Beltrán

El posteo obtuvo más de 260 mil likes y rápidamente obtuvo cientos de mensajes de sus fans. “Siempre tan divina More, sos una reina”, “Sos muy hermosa”, “Nenaa no das más”, “Sos el re amor de mi vida”, “Fua la More Beltrán”, le contestaron.

Morena Beltrán sorprendió posando de espaldas y con un elegante vestido blanco. Foto: Instagram/@morenabeltran

Qué carrera estudió Morena Beltrán

Morena Beltrán estudió la tecnicatura en periodismo en el Instituto Superior Deportea. Sus primeras experiencias laborales como profesional las realizó en la FM Radio Octubre, escribió algunos textos de opinión que para una web y también hacía los análisis tácticos de partidos para el sitio Sector Bostero.