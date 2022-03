Morena Beltrán compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo un look súper canchero y de espaldas a la cámara dándole al outfit sensualidad. En el posteo podemos ver a la joven periodista vestir un vestido de color rosa super chic combinado con una campera oversize negra, creando un balance entre un estilo femenino y urbano.

El look de More Beltrán que causó furor entre sus seguidores. Foto: Instagram/More Beltr

El posteo cuenta con más de 160 mil likes y cientos de comentarios “Diosaaaa😍”, “Hermosa ❤️❤️”, “Bellísima More 🔥🔥”, “Divina 😍”, “Siempre sos así de hermosa?😍”, “Naaaa apaga todo ya esta❤️❤️”, “Enamorado mal 😮‍😍”, “Única e inigualable😍”, “No si vos no sos de este planeta Morena ¡por dios! para un pocooo😍😍” eran algunos de los muchos de ellos.

Los looks para salir a la cancha de Morena

En su cuenta de Instagram, Morena tiene más de 1.3 millones de seguidores y ciento de publicaciones donde podemos ver sus trabajos en televisión, sus colaboraciones con grandes marcas, un poco de la vida cotidiana de la joven pero, por sobre todas las cosas, los looks que la periodista luce en el campo de juego. Como no podría ser de otra forma, a continuación te compartimos los mejores outfit de More dentro de la cancha.

