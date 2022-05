Morena Beltrán es, sin duda alguna, una de las jóvenes influencers más famosas del último tiempo en la Argentina. La periodista de 23 años de edad conquistó recientemente los 1.5 millones de seguidores en Instagram y se perfila como una de las promesas del mundo digital.

Sus posteos llegan en cuestión de minutos a los 100 K de corazones, lo cual, no ocurre a menudo y confirma en cada uno de ellos que el público la sigue eligiendo y está muy feliz de todo lo que ha conquistado a su corta edad.

Morena Beltrán para su cuenta de Instagram con millones de seguidores. Foto: Instagram/ @morenabeltran

Cómo fueron las fotos de Morena Beltrán desde la cancha y en top que arrasaron en Instagram

Esta tarde de sábado, Morena Beltrán conquistó a sus millones de seguidores con una serie de fotos desde la cancha. Allí, la periodista posa para la cámara con el campo de juego de fondo y un top color caqui combinado con un pantalón y zapatillas estilo casual.

El look de Morena terminó por ser furor, ello gracias a su mencionado estilo casual el cual, termina por expresar la sencillez de la misma y su belleza natural que no necesita de osados looks para estar en su máximo esplendor.

Es en este sentido que, la joven periodista combina las prendas elegidas con un maquillaje de lo más trend: un make up no make up o estilo natural, el cual, busca acompañar el outfit y no sobresalir utilizando tonalidades nude.

Esta sumatoria de elementos terminó por crear todo un éxito, ya que las fotos posteadas por Morena alcanzaron en menos de una hora de publicadas los 140 K de corazones e innumerable cantidad de comentarios de sus fans quienes, quedaron completamente enamorados y ansiosos por ver sus próximos looks.