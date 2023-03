More Beltrán lució un vestido blanco escotado y causó sensación en las redes

More Beltrán ha demostrado que tiene un excelente ojo a la hora de elegir las prendas para utilizar en cada ocasión: trátese de coberturas de partidos, de salidas con amigas, e incluso de los paseos que da con su novio, la periodista sigue atentamente las tendencias que rigen dentro del mundo de la moda y bien las aplica en su guardarropa.

Morena Beltrán se lució en redes. Foto: instagram

Y en esta oportunidad, la joven deslumbró al presentar un look total white desde las historias de Instagram que impresionó a los casi 2 millones de usuarios que la siguen. Se trató de un vestido blanco de tiras finas y un pronunciado escote en “V” que no solo realzaba -y le daba protagonismo a- sus curvas, sino también al delicado collar plateado de su cuello que no pasaba desapercibido, el cual también hacía juego con los dos aros de sus orejas.

El posteo de Morena Beltrán que cautivó a sus fanáticos. Foto: Instagram.

Y al look, le sumó un delicado maquillaje de noche compuesto por dos tonos que aportaban color al look, siendo las sombras rosas y negras de los ojos, y un solo gloss en los labios; y cerró con un sofisticado rodete alto que aportaba elegancia.

Cuál fue el look veraniego que More Beltrán llevó a la cancha

La periodista deportiva acostumbra a lucir vestuarios únicos en la cobertura de cada partido; sin embargo, en esta ocasión, no se vio a la joven desde su labor como profesional, sino como una visitante más con un atuendo encantador.

La comentarista vistió de amarillo en el partido de River-Lanus.

Y para ello, Morena conquistó a sus fanáticos al mostrarse en el banco de suplentes del Estadio Ciudad de Lanús con una gran sonrisa y vistiendo un cat suit amarillo, siendo este color el protagonista de las pasarelas y catálogos de ropa junto al rosa en las últimas temporadas primavera-verano.