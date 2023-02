More Beltrán apostó a una malla enteriza negra y mostró cómo se combate el calor en la ciudad

More Beltrán volvió a demostrar por qué es una de las periodistas deportivas mejor “rankeada” en la audiencia, tanto por su trabajo como por sus looks. Y es que la cronista esta vez compartió el tip exacto para combatir la ola de calor que abruma en la ciudad.

La joven periodista de renombre se ha dado el lujo de disfrutar del aire libre este verano. Recientemente, compartió sus fotos con un outfit bastante refrescante para pasar los calurosos días en Buenos Aires.

Morena Beltrán paralizó las redes con su atuendo.

Qué malla usó Morena Beltrán

Las imágenes en cuestión alcanzó los más de 270 mil ‘likes’ en su cuenta de Instagram y varios elogio. El look en cuestión fue una malla enteriza de tipo deportivo en color negro y con un imactante cavado. Las fotos fueron tomadas a la orilla de una pileta, el lugar ideal pensando en las temperaturas actuales.

Las dotes de modelo que mostró More Beltrán en su cuenta de Instagram Foto: @morenabeltran10

El post que compartió Morena rápidamente se convirtió en un éxito en las redes, en el que demostró que no hace falta estar en un destino de plata para hacerle frente a los calurosos meses de este 2023.

More enseñó a sus seguidores en Instagram cómo lucir un bañador deportivo en esta temporada 2023 Foto: @morenabeltran10

More Beltrán queda, indiscutiblemente, con un lugar destacado si de mejores outfit y trajes de baño deportivos se trata. La periodista es una importante influencer a quien las seguidoras suelen imitarle los diversos looks.

La joven periodista modeló un bañador tipo body en color negro con el objetivo de combatir el calor Foto: @morenabeltran10

Por qué discutieron Oscar Ruggeri y Morena Beltrán

Oscar Ruggeri y Morena Beltrán tuvieron un picante ida y vuelta al aire en ESPN. El cruce entre el exjugador y la periodista, que se encontraba cubriendo el Mundial de Qatar 2022, a raíz de la histórica discusión futbolera sobre los estilos de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, los dos técnicos campeones del mundo con la Selección Argentina en 1978 y 1986.

Morena Beltrán Foto: instagra,

Morena Beltrán y Ruggeri no lograron ponerse de acuerdo y este último sumó, en respuesta a los dichos de la periodista que no se identifica con las escuelas futbolísticas de Bilardo o Menotti: “Pero vos no podés decir eso... Sos mala, porque vos cuando naciste, a San Martín tampoco vos lo viste”.