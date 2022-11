Miriam Lanzoni posó con una bikini enteriza roja que fue furor en redes

A sus 42 años, Miriam Lanzoni no teme mostrar su cuerpo y eso lo da a conocer cuando comparte fotografías utilizando solo lencería o trajes de baño que se adhieren a su figura, como ocurrió en esta oportunidad.

Súper sensual, Miriam Lanzoni cautivó a sus fans. Foto: miriamlanzoni

Desde la pileta, la actriz presentó el traje de baño que eligió utilizar para la ocasión: se trató de una malla enteriza color rojo que lleva a un pronunciado escote en ‘v’ y una tira en el centro de la prenda para brindar mayor sostén y seguridad.

Miriam Lanzoni conquistó con su look. Foto: Instagram

“Minutos de relax en medio de esta hermosa locura. Datazo: Kachet Bikinis tiene trajes de baño para tod@s los talles. Tod@s los talles!! Y Ahora que estoy experimentando otra forma de cuerpo, me encanta saber que marcas como ellas piensan en toda”, escribió desde la publicación del posteo, refiriendo también al considerado aumento de peso que tuvo recientemente.

Miriam Lanzoni sorprendió a sus 42 años desde la pileta. Foto: Instagram

Qué pensó Miriam Lanzoni sobre el casamiento de Alejandro Fantino

Durante una charla en Mitre Live, Miriam Lanzoni comentó lo que pensó cuando se enteró de que su ex pareja -con quien estuvo casada durante diez años- contrajo matrimonio con otra mujer.

Miriam Lanzoni junto a Alejandro Fantino. Foto: Infobae

“Me cayó increíble de lindo que se haya casado, me parece hermoso lo que pasó, es una de las personas más lindas que conocí en mi vida. No tengo más que cosas lindas que desearle, a él, a su familia y a Coni, me encanta todo, aunque no tenga que encantarme a mí”, comentó, pero antes de que las confusiones surgieran y sus palabras pudieran malinterpretarse, agregó: “Nosotros terminamos súper bien, fue una historia sana que terminó bien. Me encanta lo que le está pasando”.