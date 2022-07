Aunque el mundo la conoce por ser la hija del cantante más famoso de México, Luis Miguel, lo cierto es que Michelle Salas logró posicionarse con nombre propio, ganándose su lugar en las pasarelas más importantes como una destacada y reconocida modelo.

Cautivó a todos. Foto: Instagram/michellesalasb

Su elegancia es su principal sello, y es posible notarlo en cada publicación que realiza en sus redes, donde acumula 1,8 millones de seguidores.

En una de sus últimas publicaciones, deslumbró un delicado diseño: un vestido blanco por debajo de las rodillas, de estilo “cut out”: cortes estratégicos en las prendas que generan aberturas y le dan un toque distinto.

Michelle Sala luciendo su look sport Foto: Instagram @michellesalasb

El look fue completado por sandalias de tiras, una pequeña cartera de correa larga y un sombrero “cowboy”: “No soy tu habitual vaquera”, escribió la joven.

Qué lució Michelle Salas en su cumpleaños

El pasado 16 de junio, Michelle cumplió 33 años y lo festejó con todo. Con una megafiesta al borde del mar, rodeada de amigas, la hija del “Sol de México” celebró “desde el anochecer hasta el amanecer”.

Michelle Salas Foto: Instagram @michellesalasb

Por supuesto, su outfit no pasó inadvertido y lo compartió con todos sus seguidores. Pero vale destacar que no fue uno sino que fueron dos los originales y jugados looks que vistió durante la fiesta.

Michelle Salas Foto: Instagram @michellesalas

En primer lugar, un elegante traje verde compuesto de top, falda hasta el piso y el detalle de unas grandes mangas con mucho volumen. Por otro lado, el diseño que se llevó todas las miradas fue un original look compuesto por top con brillos y una pollera de flecos en tonos champagne, muy elegante.