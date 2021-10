Mia Khalifa sorprendió a sus seguidores con un viaje inesperado por Canyon Point, en el estado de Utah, Estados Unidos, donde se alojó en uno de los más exclusivos lugares de la zona. Durante su visita, la influencer realizó una sesión de fotos con el cañón de fondo.

//Mirá también: Mia Khalifa, la famosa ex actriz de cine para adultos, bailó con un conjunto engomado que cautivó a sus fans

La ex actriz de cine para adultos aprovechó el clima para disfrutar de un día de pileta, aunque esto la alejó de su entrenamiento deportivo, algo que Khalifa lamentó en su publicación.

Mia Khalifa (Foto: Instagram/miakhalifa)

“Me desperté y cancelé mi entrenamiento, pero publicar fotos de los abdominales que no he visto en un mes me hace sentir un poco mejor al respecto”, señaló.

Mia Khalifa (Foto: Instagram/miakhalifa)

La influencer lució una bikini de top underboob en color café que combinó con unas botas beige, un gorro para la nieve también café y unos lentes de sol.

Mia Khalifa (Foto: Instagram/miakhalifa)

Además, Mia Khalifa agregó una campera de corderito a su outfit. Una producción en el desierto que generó cientos de elogios por parte de sus más de 25 millones de seguidores.

Mia Khalifa y la microbikini de la que todos hablan

La Influencer compartió hace unos días una foto luciendo una microbikini de color verde con brillantes que le dio la vuelta al mundo.

//Mirá también: El blooper de Mia Khalifa mientras posaba con una llamativa bikini que se volvió viral