Con un body rojo, lentes de sol, un libro en mano y cara de asombro con una postura cómoda sobre una reposera es como se la ve a Mia Khalifa (28) en el último posteo que realizó a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 25 millones de seguidores.

// Mirá también: “El blooper de Mia Khalifa mientras posaba con una llamativa bikini que se volvió viral”

Mia Khalifa (Foto: Instagram/miakhalifa)

Aunque cautiva a sus fanáticos por su belleza, no fue esto lo que más llamó la atención en su publicación. Es que, la exactriz de cine para adultos, realizó una confesión inesperada en la descripción. “Learning how to read, it´s never too late”, “Aprendiendo a leer, nunca es demasiado tarde”.

Mia Khalifa y una confesión a través de su cuenta de Instagram. (Instagram/@miakhalifa)

“El libro está de cabeza”, “Qué bella mi novia. Pero tienes el libro al revés”, “Tarde mejor que nunca”, “Quiero que seas mi maestra” y “Tal vez deberías voltear el libro”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

// Mirá también: “Mia Khalifa, la famosa ex actriz de cine para adultos, bailó con un conjunto engomado que cautivó a sus fans”

Mia Khalifa (Foto: Instagram/miakhalifa)

Sin embargo, algunos usuarios de la red social no se mostraron tan sorprendidos por la revelación, sino por las imágenes que comparte desde las playas paradisíacas de México, en donde la empresaria se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su novio Robert Sandberg.