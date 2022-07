Superado el ataque transfóbico que padeció en medio de un móvil, Mariana Genesio Peña se luce sobre el escenario con “Climax” que este fin de semana desplegará sus últimas dos funciones. Apenada por el final de la obra, la actriz invitó a todos sus fanáticos a despedirla en el teatro con una jugada foto sin ropa en sus redes.

Reconocida gracias a su protagónico en “Pequeña Victoria” y su posterior secuela, “Pequeñas Victorias”, la artista supo ganarse un lugar en la farándula argentina que hasta la llevó a participar del “Bailando por un sueño”, uno de los realities más polémicos de la televisión nacional.

Mariana Genesio posó sensual en redes.

Ahora se enfoca en su carrera teatral y disfruta del éxito de la obra de Casper Esposito sobre la calle Corrientes en la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, Mariana desafió la censura de Instagram con una imagen donde se la ve completamente desnuda. Para jugar con la sensualidad utilizó un filtro blanco y negro y con la posición de sus brazos y piernas pudo disimular sus zonas más íntimas.

Para la pruducción lució un peinado de rulos descontracturados, muñequera de cuero y unas botas de taco fino, eso fue todo lo que lució sobre su cuerpo. La fotografía fue tomada por Gustavo Saiegh y en la descripción manifestó: “Siempre me gustó ser rubia”.

La actriz desafió la censura Foto: Instagram/mar1908

En menos de un día, Mariana Genesio Peña recibió una lluvia de corazones rojos de más de dos mil “me gusta” y todo tipo de comentarios como: “Puufff... bombaaa!!! Explosiva total!!”, “Diosaaaaaa a más no poder”, “Bombonaza” y “Qué buena foto” Vos siempre hermosa”.

El ataque transodiante que sufrió Mariana Genesio Peña

Fue durante un móvil con “LAM” cuando un transeunte le comenzó a gritar insultos a Mariana Genesio Peña. En medio de la vía pública y mientras brindaba una nota, la actriz fue víctima de un ataque de odio por ser trans.

“Es un trava eso, ¿no? Hay dos géneros nada más. Es un trava. Solamente hay dos géneros, los demás son todos trastornos mentales. ¡Desviado! Te voy a tirar un volcán, desviado”, fue la amenaza de un joven que caminaba por la calle y pasó por detrás de las cámaras del programa.

A raíz del ataque, Mariana hizo su descargo mientras proseguían con la nota. Foto: Web

Movilizada por la situación, Mariana reaccionó: “¿Qué es lo que dijo? Qué horror… no lo puedo creer”. Y reflexionó: “Es la primera vez que me pasa una cosa así. Me parece que hay que estar atentos a estas cosas, así como hay causas que andan dando vueltas por la televisión, estaría buenísimo darle atención a los mensajes de odio en contra de la comunidad trans”.