Mariana Genesio Peña contó que sueña con ser mamá y que no quiere esperar mucho tiempo más. Y parece que ese sueño se va a cumplir, ya que una reconocida escritora y amiga de Mariana, anunció que ella colaborará para que la actriz traiga un hijo al mundo.

Se trata de Erika Halvorsen, autora de más de doce obras de teatros y de las series Amar después de amar, Pequeña Victoria, El hilo rojo, Desearás y WhatsUp Mamis. Esta noticia viene a unos días del escándalo que Genesio Peña tuvo con Pampita.

En la pista de La Academia durante el ritmo Shuffle, la jurado llamó a la participante Mariano, confundiendo su nombre y género. Sin embargo, Pampita pidió disculpas y explicó que fue culpa de su dislexia.

Emotivo encuentro entre Pampita y Mariana. Foto: captura pantalla. Emotivo encuentro entre Pampita y Mariana. Foto: captura pantalla.

“Le quiero agradecer porque fue supercariñosa la semana pasada que estuvimos hablando por mi furcio y ella rápidamente descomprimió, me tranquilizó y fue un amor de persona”, sostuvo la jurado.

Frente a las palabras de Pampita, Mariana se emocionó y le pidió que sea la madrina de su futuro hijo. “A mí no me ofende. Fue una equivocación y puede suceder. Me ofende más que me confundan de nombre que de género, porque la verdad es que estoy en paz con mi origen biológico”, dijo sobre el error.

“Tenemos una gran amiga en común, Erika Halvorsen, y con ella decidimos tener un hijo en un tiempito. Entonces ella me dijo ‘decile a Caro que sea la madrina’”, agregó sobre la idea, y Carolina Ardohain aceptó la propuesta muy feliz.

Erika Halvorsen, amiga de Pampita y Mariana Genesio Peña. Web

“Te admiro, te quiero y tenés un carrerón. Me encanta que estés en la pista y verte crecer. Me encanta todo lo que has hecho y cómo te animaste a tantas cosas. Tantos logros y los que van a venir como el día de mañana poder disfrutar de una maternidad. Que se cumpla todo lo que sueñes siempre”, dijo.

Halvorsen luego dialogó con TN Show acerca de la idea que tiene junto a Mariana: “Es una ilusión como amigas. Se tienen que dar algunos factores. Lo pensamos como una posibilidad porque creemos en ese tipo de maternidad compartida”.

A pesar de que estuvo en pareja con el periodista Diego Iglesias, actualmente se encuentra soltera y por eso puede tomar esta decisión por su cuenta. “Estamos las dos solteras y nos conocemos hace muchos años, cuando ella era camarera de un teatro donde yo dirigía una obra”, agregó.