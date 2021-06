Charlotte Caniggia se presentó en la pista de “ShowMatch” para hacer una imitación de la recordada cantante Amy Winehouse. Sin embargo, el fuerte cruce entre la hija de Claudio Caniggia y Pampita se llevó el protagonismo de la noche.

Charlotte ya había hecho saber que sentía cierta inconformidad con los jurados en sus redes sociales, donde le consultó a sus seguidores a través de una historia en Instagram si ellos opinaban algo parecido.

La encuesta que realizó Charlotte Caniggia en sus redes. (Captura de Instagram)

“La verdad el jurado me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda y siempre me están denigrando y maltratando como persona”, expresó Caniggia haciendo referencia a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Marcelo Tinelli no dejó pasar por desapercibido ese comentario y le preguntó a Charlotte sobre su situación con el jurado. “Siento que podrían haber sido un poco más amables conmigo como con otros participantes”, le respondió.

La devolución de Pampita a Charlotte Caniggia

Tras su performance, Charlotte Caniggia estaba lista para escuchar las devoluciones del jurado sobre su interpretación en inglés.

“Por qué no me dijo en el momento lo que pasó. Siempre es mejor de una. Decir cosas en la tele un año después”, comenzó Pampita haciendo referencia a cuando Charlotte era panelista en su programa.

Pampita durante su devolución. Captura del vivo.

“Me la re banco si me lo decís en la carita. Nos va a venir re bien si nos decimos en la cara. Esto no es un jardín de infantes. Bailás horrible, estás en tu peor temporada. No estás ensayando nada. Salió todo borroso, desprolijo. No me gustó nada, me pareció una coreo espantosa para presentar en un show como éste. No se le ve la evolución. No me gustó, una pasada sin fuerza”, agregó la modelo.

“Sos una irrespetuosa y una maleducada”, lanzó Pampita.