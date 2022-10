Mariana Brey cautivó con una foto del recuerdo: cómo lucía antes de ser famosa

Mariana Brey se posicionó muy alto en el periodismo de espectáculo. Luego de trabajar con Ángel De Brito, pasó a lucirse con los “Socios” en Canal 13 y también tiene una importante participación en “Argenzuela”, programa que conduce Jorge Rial.

Mariana Brey Foto: Mariana Brey

Sin embargo, además de su trayectoria y su capacidad profesional, creció mucho en las redes como influencer. Muchas marcas buscan su cara para que las represente, a la vez que su exquisito gusto para la moda también el abrió nuevos caminos.

La foto del recuerdo que compartió Mariana Brey. Foto: Instagram

Pero también utiliza ese espacio para compartir parte de su vida privada. De modo que es muy común ver fotos y videos de sus pasatiempos en familia, entre otros. En ese aspecto, esta vez quiso viajar al pasado y sorprender a propios y extraños.

Cómo fue la foto del pasado que compartió Mariana Brey

“La niña que fui aún me habita, se sienta a mi lado y me mira curiosa”, dice parte del poema que la periodista compartió junto a una foto muy particular.

Mariana Brey Foto: Instagram

La imagen muestra a una joven Mariana Brey, de pelo oscuro, sencillos aros y collar plateados con un top negro strapless. El recuerdo se llevó cerca de 10 mil likes en tres días y los mejores elogios.

Mariana Brey

“Si conoceré yo a esa niña. ¡Te amo! A la niña, la adolescente, la adulta, la mujer y a la maravillosa madraza en la que te convertiste”, le escribió muy tiernamente su hermana. Un emocionante recuerdo y emocionantes reacciones.