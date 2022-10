Luisana Lopilato pasó por la peluquería y se llevó un mega cambio de look: “Volví a mi adolescencia”

Luisana Lopilato es recordada por todos los argentinos por las decenas de telenovelas y películas en las que actuó, como Chiquititas, Rebelde Way, Casados con Hijos, Alma Pirata y la más reciente, Pipa, entre algunas otras.

Luisana Lopilato vuelve con Pipa

Hace algunos años está viviendo en Canadá junto a su pareja, Michael Bublé, con quien formó una hermosa familia. Sin embargo, en cada una de sus apariciones los argentinos la sienten más cerca que nunca. En sus últimas historias recordó las canciones de Rebelde Way y Chiquititas que a tantos millennials les recuerda su infancia, al mismo tiempo, es una gran tiktoker y recrea todos los virales de su país natal.

Seis millones y medio de personas son las que la siguen en Instagram, donde hizo público su nuevo cambio de look. Si bien mantuvo su cabellera rubia, Lopilato revivió el personaje de “Mia Colucci” en Rebelde Way con su nuevo flequillo años más tarde.

“¡Nuevo LOOK! Siento que volví a mi adolescencia, ¿Les gusta?”, le preguntó a sus seguidores. Y por supuesto que todos sus fans llenaron la publicación de comentarios afectuosos.

El tierno posteo de Michel Bublé dedicado a Luisana Lopilato

El tercer domingo del mes de octubre se celebró el Día de la Madre y la pareja de la actriz se hizo presente en las redes sociales con una dedicatoria más que especial.

Luisana Lopilato y Michael Buble. (Instagram Luisana Lopilato)

El cantante reunió los mejores momentos junto a Luisana y los transformó en un video donde aparecen frases enternecedoras para la actriz. “We love you to the moon and back”, concluyó.