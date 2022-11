Luciana Salazar enamoró frente al espejo con una pollera con un tajo al costado: “Siguen los festejos”

A través de la cuenta de Instagram en la que reúne casi 2 millones de seguidores, Luciana Salazar le muestra a los usuarios el look del día que decidió utilizar, y siempre desde el mismo espejo de gran porte que alcanza a reflejar a la perfección el outfit completo.

El look de Luciana Salazar que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Y en esta oportunidad exhibió las prendas de ‘domingo’ que eligió usar para salir: en la parte superior utilizó un crop top de manga larga escotado y por debajo utilizó una pollera entubada tiro alto que llegaba hasta por debajo de las rodillas, ambas de color celeste pastel; y para cerrar el look calzó sandalias de taco aguja y tiras transparentes.

El sensual posteo de Luciana Salazar. Foto: Instagram

De esta forma, Luciana vuelve a probar que tiene un excelente gusto a la hora de vestirse y no solo para elegir las prendas que va a usar, sino también para combinarlas, ya sea por el formato o por el color.

Luciana Salazar sorprendió con un traje celeste pastel. Foto: Instagram

Cómo se alimenta Luciana Salazar

Hace algunos días, la modelo reveló que su cintura mide 54 centímetros y fue un dato que causó sensación en las redes sociales porque alcanzó tal medida a sus 42 años, pero aún cuando el ejercicio intenso y constante influyó, no lo hizo la alimentación.

“Yo no puedo hacer esas dietas tremendas que hacen todos estos deportistas. La verdad es que yo soy cero dietas”, confesó, y agregó: “Me gustan mucho los hidratos, y gracias a Dios tengo la suerte de que no me engordan. Curiosamente a mí me hacen mejor los hidratos que las proteínas en mi cuerpo. Es rarísimo, pero es así. Desde ese punto no podría”.