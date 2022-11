A los 42 años, Luciana Salazar posó con un arriesgado vestido verde que enamoró a muchos

El pasado 7 de noviembre fue el cumpleaños de Luciana Salazar, pero decidió festejarlo este fin de semana en un exclusivo restaurante de la Ciudad de Buenos Aires. Con una reserva privada para un selecto grupo de amigos, la modelo celebró con rica comida, tragos y música.

Así lo dejó ver en sus redes sociales donde compartió algunas imágenes de la celebración y se llevó todas las miradas por su arriesgado look. La también conductora cumplió 42 años y eligió un vestido al cuerpo color verde con gran escote y tiras cruzadas que dejaron al descubierto su trabajada figura.

Luciana Salazar luciendo un look con el que logró el equilibrio perfecto entre belleza y sensualidad. Foto: Luciana Salazar

Luli revolucionó las redes con su outfit que combinó a la perfección con la decoración selvatico tropical elegida para el evento que incluyó arreglos florales y carteles luminosos. La íntima celebración incluyó personalidades como Marcelo Polino y la abogada Ana Rosenfeld, entre más seres de su círculo personal.

“Mi cumple con un style selvatico tropical. Mi jardín de flores lo amé”, reconoció la top en la descripción de su reciente posteo de Instagram donde dejó a sus más de 1.7 millones de seguidores espiar un poco de su fiesta. Las fotos sumaron miles de “me gusta” y comentarios de los más variados.

El look de Luciana Salazar para su cumpleaños Foto: instagram/salazarluli

Entre los mensajes de los usuarios se destacaron: “Maravillosa la decoración”, “Lo importante es que lo hayas disfrutado y vida hay una sola, ¡sos una mujer bella!”, “¡¡¡Diosonnn!!!” y “¡Hermosa como siempre!”.

Luciana Salazar habló de su vida amorosa y de Martín Redrado

En medio de la disputa judicial con su ex Martín Redrado, Luciana Salazar confesó que está soltera “pero no sola” y dejó abierta la puerta a un nuevo amor. En su visita a “La Peña de Morfi” contó que prefiere mantener un perfil bajo de su vida sentimental.

“Me fue mejor en mi vida teniendo un perfil bajo”, analizó y reconoció: “Yo soy muy exigente y por eso lo que me pasó con mi expareja”. En ese momento Jey Mammon remarcó: “Cuando hablás de hombres lo nombrás todo el tiempo a él (Redrado). No soltás”.

Luciana Salazar Foto: instagram/lamesazarg

Pero Salazar explicó que lo nombre “porque es el único que la gente conoce y porque quedan cosas pendientes con él”. Al mismo tiempo reveló: “Tuve parejas mucho más importantes”.

“Toda mi vida mantuve mi vida privada bajo siete llaves, y tal vez tengo otro amor pero no quiero hacerlo público”, cerró.