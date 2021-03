Mia Khalifa tuvo un breve paso por la industria del cine para adultos en 2014. La joven se volvió famosa tras la viralización de una de sus actuaciones, pero pronto decidió denunciar a la plataforma PornHub y pedir que esas imágenes sean removidas de Internet, algo que todavía no logró.

En los últimos meses, la libanesa decidió dejar atrás ese pasado y se volcó a las redes sociales. En Instagram tiene 23 millones de seguidores, en Tik Tok 18 millones y también tiene muchos fanáticos suscriptos a OnlyFans, una plataforma donde se paga para ver contenido exclusivo de las celebridades.

La joven siempre enamora por Instagram.

En Tik Tok, la red social por excelencia de videos, tiene un total de 200 millones de “me gusta” entre sus publicaciones. Estos son los más vistos.

1. En uno de los videos con mayor cantidad de reproducciones, la ex actriz pornográfica toma prestado un sonido donde pregunta “¿Alguna vez has visto a una mujer blanca twerking?”. Esta palabra en inglés no tiene traducción exacta: es un tipo de baile donde se mueven principalmente los glúteos al ritmo de la música.

“Hice lo mejor que pude”, escribió junto al video, donde primero imita la conversación original y luego baila de espaldas. Esta publicación tuvo más 45 millones de reproducciones, cuatro millones de me gusta y cerca de 40 mil comentarios.

2. Khalifa se convirtió en una referente de moda. En una ocasión, decidió mostrar uno de sus looks y reunió 43 millones de visualizaciones, más cerca de cuatro millones de likes. Su atuendo consiste en un top blanco combinado con una calza blanca con tiras en la cadera, lo cual recuerda a la tendencia del último año llamada “tanga a la vista”.

3. Uno de los posteos que generó grandes repercusiones en la red social lo hizo en enero de este año. En él sigue los pasos de un challenge (desafío) que se viralizó en Tik Tok a través de “un usuario random”, según describió ella, al cual etiquetó junto al video.

Para este video, Khalifa baila sobre su cama con una calza y un buzo oversize. Tuvo aproximadamente 40 millones de reproducciones, 3.5 millones de “me gusta” y 50 mil comentarios.

4. Casi 30 millones de reproducciones reunió un video donde la ex actriz de cine para adultos, también conocido como “porno”, se mostró disfrutando del mar caribeño en México con una bikini roja, que seguía el último grito de la moda: la “bikini al revés”, que consiste en cambiar la forma de atar el corpiño de la malla para que quede una ventanita en el centro.

5. Una de las especialidades de Mia en la red social parece ser mostrar algunos momentos de su día a día de forma bizarra. En este video, que tuvo más de 27 millones de reproducciones, se muestra al natural comiendo lo que parece ser uno de sus platos favoritos, con verduras y huevo frito.

6. Otra de las publicaciones con mayor cantidad de visualizaciones (en este caso, cerca de 17 millones) es donde se ve a la joven de 28 años realizando un tratamiento para fortalecer los glúteos mientras ¡come varias hamburguesas de locales de comida rápida! “Encontrando el balance en la vida”, escribió junto al mismo.

7. En su cuenta de Tik Tok también aparecen varios videos de ella realizando entrenamientos, a veces con menos energías, demostrando que el ejercicio no es su gran pasión. En estas imágenes, se la ve con un conjunto en tono violeta y escribió, con motivo de su cumpleaños: “Pasé todo el tiempo de entrenamiento haciendo esto. El cumpleaños continúa en TikTok”.

8. Con una enteriza de fucsia de Gucci, aparece frente al espejo con un trago en la mano. “Bebo dos veces al año, así que disfruten este eclipse lunar mientras dura”, escribió junto al video. Entonces, se va mostrando como cambia su estado luego de uno, dos, tres, cuatro tragos: para el último ya se siente asqueada y con resaca.