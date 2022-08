Una vez más Nati Jota se llevó todas las miradas. No importa dónde esté, la influencer se las rebusca para no pasar desapercibida y así lo hizo durante su paso por Ámterdam donde lució diferentes y originales looks.

La conductora de “Nadie dice Nada” viajó de paseo con Nico Occhiato a la capital de Países Bajos y disfrutó de unos días en “modo turista” ya que pudieron recorrer toda la ciudad. Al finalizar el viaje, compartió en sus redes sociales un resumen con lo mejor de la experiencia y posteó el atuendo que lució cada día.

Recorrió Ámsterdam con Nico Occhiato Foto: Instagram/natijota

Entre sus outfit se destacaron los microtops y las polleras que resaltaron su figura, y un conjunto en tonos terra con un palazzo que combinó con un blazer negro. A través de las imágenes en Instagram, intentó resumir su viaje y expresó: “Tal vez debería usar más pantalones largos y menos shorts y polleras. Tal vez no”.

“En Ámsterdam todo el mundo anda en bici. Es medio salvaje el órden, y por salvaje me refiero a que si tengo que definir a esta ciudad con un sonido, digo la “bocinita” típica de las bicis porque no para de sonar, y aún así uno se vuelve con la sensación de casi ser atropellado x una bici unas 5 o 6 veces y de haber visto alrededor de 20 episodios similares en otras personas”, contó.

Sus microtops se llevaron todas las miradas Foto: Instagram/natijota

También reveló que participó de la marcha del Orgullo LGBT a la vera del rio Amstel y dijo: “Fue muy divertido y emocionante estar en la Marcha del Orgullo en Amsterdam donde familias y amigos festejaban la libertad y el amourrrr”. Su posteo recibió más de 80 mil “me gusta” y comentarios de parte de sus seguidores.

Participó de la marcha del Orgullo Foto: Instagram/natijota

“Que lookazo, hermana”, “Altos looks Natuti”, “Pará Natuti, tan linda no se puede” y “Lo bien que te queda Europa Natuti”, fueron algunos mensajes de los usuarios que recibió.

Nati Jota habló sobre su beso con Lali Espósito

La periodista fue una de las invitadas a la gira de Lali Espósito y fue parte del “Chape Tour”, la nueva tendencia de la diva del pop de besar a sus bailarines, fanáticos o amigas sobre el escenario.

Fue así como durante una de las canciones, la joven fue sorprendida por Lali y se fundieron en un beso que quedó registrado en un video y no tardó en volverse viral. En ese sentido, la influencer contó: “La re chapé”.

Fue durante el concierto en Santa Fe y su intervenció en el espectáculo ya estaba prevista, pero lo del beso surgió después. “Nos dijeron si teníamos ganas de subir al escenario y bailar y para darle un ‘chupito’ y cuando entro, Lali me dice ‘che, ¿estás para un beso?’. Yo le dije que sí, porque soy muy fan desde chica. Por eso dije que sí de una, me llevo esto a la tumba. Igual, aunque no se notó, me dio un poco de vergüenza después”, confesó.