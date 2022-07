Luego de convertirse en tendencia en las redes sociales por un beso con Lali Espósito durante su show en vivo, Nati Jota volvió a dar mucho de qué hablar. Esta vez la periodista despertó suspiros por su último posteo en las redes sociales donde se mostró con un estilo sport y casual.

La conductora de “Nadie dice Nada” junto a Nico Occhiato posó en su perfil oficial de Instagram con un conjunto deportivo de top negro y calzas bikers coloridas, lista para iniciar un nuevo desafío. La influencer se alistó a la maratón de 21 kilómetros organizada por la Ciudad de Buenos Aires y comenzó en las últimas horas a entrenar para poder cumplir con el objetivo.

El look de Nati Jota. Foto: Instagram

Dueña de una gran preparación física por sus rutinas de gimnasia constante y sus partidos de fútbol regulares, Nati Jota cuenta con buena aptitud para los deportes, sin embargo reconoció que la carrera no es lo suyo.

La reflexión de Nati Jota sobre su nuevo desafío

“¡Arrancamos entonces! Me voy a entrenar para los 21k de Buenos Aires, loquis. No me importan los tiempos, me importa el objetivo como empujón y como novedad para probar y probarme, sobretodo a mi cabeza”, comenzó en la publicación para contarle a sus más de 2,3 millones de seguidores.

El look deportivo de Nati Jota para su nuevo desafío: la maratón de 21K de Buenos Aires. Foto: Instagram/natijota

Luego, reconoció: “Real que no estamos acostumbrados (bueno, al menos yo) a sumergirnos en una actividad que nos desconecte tanto de todos los estímulos banales constantes. Me cuesta, me ‘aburre’, me persigue”. Se trata de una nueva prueba que enfrentará junto a su compañero de programa Nacho Elizalde, quien también correrá los 21 kilómetros y empezaron a entrenar juntos.

En esa misma línea destacó que “de repente” se dio cuenta “que hay otras cosas piolas para conectar, historias de los que corren con vos, árboles que te hubieses perdido si estabas cabizbajo con el celu, pensamientos piolis a los que en general no les damos tiempo a surgir (ni tiene que ser algo tan profundo, puede ser simplemente organizar la semana que viene)”. Y cerró: “Me divierte hacer esto con mi compa Nacho Elizalde siempre y cuando no sea más rápido que yo”.