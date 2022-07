Nati Jota es sinónimo de influencer en el país, es que la conductora no solo se ha destacado por su labor en los medios en los últimos años, sino también por sus apariciones en las redes sociales, donde es una de las voces que marca tendencias.

La co conductora de Nadie dice Nada, que tiene junto a Nicolás Ochiatto, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde aprovechó el “veranito” que tuvo la Ciudad de Buenos Aires el pasado fin de semana y salió en la noche porteña para disfrutar con amigos.

Nati Jota Foto: Instagram/@natijota

Ahora, la ex ESPN posó con un remerón negro con un estampado que tenía una onda rockera, acompañado ese look con unas botas negras que deslumbraron a sus fanáticos en Instagram. Es que ese look pasó a convertirse en una de las nuevas modas que se traen para poder salir a los boliches de una forma un poco más cómoda.

Nati Jota Foto: Instagram/@natijota

Rápidamente, los fanáticos se hicieron eco de la foto que subió Nati por lo que aparecieron para dejarle su corazón en la caja de me gustas. Con un total de 2,3 millones de seguidores, el último posteo alcanzó a superar los 50 mil likes en apenas unas horas.

Nati Jota Foto: Instagram/@natijota

Además, se hicieron eco los seguidores en la caja de comentarios. Uno de los que apareció fue Grego Rossello, otro de los influencers conocidos en el país y a quien se ha vinculado en numerosas oportunidades con Nati Jota, y dejó su comentario: “No salgo más con vos”.

Por su parte, varios usuarios dejaron en claro su me gusta al look que tenía la influencer. “Diosa”, “Que bomba”, “Hermosa”, fueron algunas de las palabras que se leyeron en el posteo.