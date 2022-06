Nati Jota se hizo conocida gracias a las redes sociales. La joven acostumbraba a compartir frases motivacionales para sus seguidores y también hacia videos contando sus intimidades, lo que la acercó muchísimo a su publico.

Nati Jota Foto: Instagram/NatiJota

En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 2,3 millones de seguidores con quienes acostumbra compartir fotos de ella y también canjes que realiza. Algunas empresas acostumbran a pagarla a influencers para que promocionen en sus redes sociales sus productos. Nati Joya no es la excepción.

Nati Jota posó desde su balcón con un buzo oversizes. Foto: Nati Jota

Recientemente compartió una foto desde su balcón donde se la ve luciendo un buzo negro oversizes. En su mano tiene una lata de cerveza de una conocida marca. “xq la golden es más golden con una Amstel bien fría en el balcón”, expresó y se ganó 28 mil me gustas.

Cuál fue el comentario de Nati Jota que generó polémica en las redes sociales

En una de las emisiones del programa Nadie dice Nada, en el que Nati Jota participa junto con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, la influencer confesó algo que generó muchísima polémica en las redes sociales. Una de las integrantes del programa confesó que un día iba a subir una publicación a Instagram con sus amigas y a una no la etiqueto por ser “linda”. Fue ahí cuando Nati Jota redobló la apuesta y lo que dijo fue tendencia.

Nati Jota compartió fotos del outfit que usó para su cumpleaños. Foto: Instagram

“Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora, te diría casi calienta pij... A vos no te llevo”, expresó y confesó que cuando sale a bailar hay amigas a las que no invita, porque si está un chico que le gusta probablemente se quiera ir con su amiga y no con ella. Muchas personas se sintieron representadas con la sensación pero otros salieron a criticarla fuertemente en las redes sociales.

El repudio a la frase de Nati Jota Foto: Captura Twitter

“Que feo ser esa amiga a la que Nati Jota sí invita a salir”, “No puede ser que no quieras invitar a una amiga por ser más linda, pasarla bien no importa”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales.