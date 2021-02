Leticia Siciliani se volvió muy popular gracias a su participación en el reality de cocina “Masterchef Celebrity”. Durante el programa, destacó por ser espontánea y tener un gran sentido del humor, algo que les agradó a los seguidores del show y que la llevó a convertirse también en toda una influencer.

Actualmente “Leti” tiene más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales y allí muestra postales de su vida cotidiana.

Luego de terminar las grabaciones en el programa de Telefé, donde eligió irse para ceder su lugar a Analía Franchín -algo que sorprendió mucho a los televidentes-, se tomó unas largas vacaciones durante las cuales mostró varias fotos mientras disfrutaba de la playa y el verano.

Leticia Siciliani

Este martes, la actriz de 28 años publicó una serie de fotos que hizo que sus followers la llenan de elogios. Es que posó con una micro bikini y una campera de jogging que tapaba parte de su cuerpo.

Leticia Siciliani

Las primeras fotos son “serias”, con una leve sonrisa, aunque ya para las dos últimas fotos sacó a relucir su espontaneidad con dos fotos movidas y graciosas, de frente y de espaldas. “Muy sueltita de cuerpo”, escribió junto al posteo, que en pocas horas recaudó más de 300 mil “me gusta”.

Leticia Siciliani

Recientemente, Siciliani se animó a dar algunos detalles sobre su vida privada y su romance, temas sobre los que generalmente elige no dar detalles. En diálogo con Ciudad, confirmó que está “muy bien y en pareja”.

“Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre. Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”, explicó.